Un messaggio indica un malfunzionamento del servizio

Nella serata del 3 marzo Facebook e Instagram sono in down. Entrambi i social network risultano irraggiungibili per numerosi utenti in Italia, con problemi che impediscono di utilizzare normalmente le piattaforme della galassia Meta.

Le difficoltà tecniche emergono chiaramente anche dalle segnalazioni raccolte da Downdetector, il portale che monitora in tempo reale i malfunzionamenti dei servizi online. In pochi minuti il numero di utenti che denuncia anomalie cresce rapidamente, segnalando accessi bloccati e funzioni non disponibili.

Facebook down, l’accesso è bloccato

Le criticità sembrano colpire soprattutto Facebook. Chi prova ad aprire il social network si trova davanti a un messaggio che segnala il malfunzionamento del servizio: “Account non disponibile al momento. Il tuo account non è al momento disponibile a causa di un problema del sito. Speriamo di risolverlo presto”.

L’anomalia, tuttavia, non appare circoscritta ai soli utenti italiani. Le segnalazioni di disservizi stanno infatti arrivando anche da altri Paesi, sia in Europa sia in diverse aree del mondo, segno che il problema potrebbe avere una portata più ampia.

