Falcone (FI): “Bene Ingala sull’elezione diretta per le ex Province”

Il commento dell'eurodeputato azzurro

PALERMO – “Esprimo un plauso all’assessore autonomista Elisa Ingala, per aver avviato l’iter legislativo finalizzato al ripristino dell’elezione diretta dei presidenti e dei consigli delle ex Province siciliane. È una battaglia che Forza Italia in Sicilia porta avanti da anni, nella convinzione che la democrazia si rafforzi restituendo ai cittadini il diritto di scegliere i propri rappresentanti e che ormai sia chiaro: l’attuale assetto scaturito dalla Legge Delrio purtroppo non funziona”.

Lo dice l’eurodeputato Marco Falcone, vice capo delegazione di Forza Italia nel Gruppo Ppe.

Ex province, Falcone: “Bene Ingala”

“Voglio ricordare – prosegue Falcone – che l’attuale consiglio della Città metropolitana di Catania, su proposta redatta dal nostro capogruppo FI Ninni Anzalone, ha già approvato il ripristino dell’elezione diretta nello Statuto. Confido adesso che tutto il centrodestra siciliano abbia il coraggio di sostenere con convinzione questa riforma, seguendo l’esempio del Friuli Venezia Giulia, che ha già ripristinato il voto diretto come promesso dal presidente Fedriga. Le Province svolgono funzioni essenziali per i territori e devono tornare ad avere piena legittimazione democratica, riportando al centro la volontà dei siciliani”, conclude Falcone.