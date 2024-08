Faraone: “La politica non interferisca nelle nomine delle Asp”

Le parole del deputato di Italia viva

PALERMO – “Mi domando per quale motivo, con la sanità in Sicilia al collasso, nessun manager delle Aziende ospedaliere abbia ancora nominato i direttori sanitari e quelli amministrativi. Auspico che non stiano attendendo le indicazioni dalla politica, e mi riferisco naturalmente al governo regionale e alle forze di maggioranza”. Lo afferma Davide Faraone, presidente del gruppo Italia viva alla Camera.

“Spero non mettano il becco in competenze esclusive dei manager che devono scegliere per meriti e non per indicazioni politiche – aggiunge Faraone -. Sarebbe una grave e indebita interferenza”.