Faraone e la polemica con Schifani, nuovo round: “Non sa governare”

Siccità, l'accusa del capogruppo di Italia viva alla Camera

ROMA – “Leggo che Schifani parla di attacchi scomposti da parte mia. Ma a cosa si riferisce esattamente?”. Lo dice Davide Faraone, capogruppo di Italia Viva alla Camera, a proposito delle dichiarazioni di Renato Schifani sulla giunta di Palermo.

Faraone e la polemica con Schifani, nuovo round

“I siciliani sono dei santi: dovrebbero manifestare perennemente davanti Palazzo d’Orleans fino a quando il Presidente della Regione non tiri fuori i ristori per i danni da lui arrecati per non aver affrontato per tempo la crisi idrica. E invece pagano le autobotti, si tirano su le maniche, lavorano e, nonostante Renato Schifani, producono”.

“Lui, invece – conclude Faraone – parla di attacco scomposto, semplicemente perché un parlamentare d’opposizione gli fa notare i suoi errori? Oltre a non avere idea di come si governa, non ha nemmeno idea di cosa sia la democrazia, non accetta critiche”, conclude.