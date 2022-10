Farmitalia Saturnia, buona la prima al PalaCatania contro Roma

Successo per la squadra etnea nella seconda giornata del Campionato di Serie A3 Credem Banca 2022/2023

CATANIA – Ripartire con una vittoria dopo la sconfitta di Modica era l’obiettivo di Farmitalia Saturnia che, al Pala Catania, riesce a portare a casa il successo dopo quattro set tirati e combattuti nella seconda giornata del Campionato di Serie A3 Credem Banca 2022/2023.

La squadra etnea riesce a espletare la pratica Smi Roma dopo aver perso male il primo set. La reazione del gruppo, dopo il primo parziale, e’ avvenuta grazie alla crescita delle percentuali in attacco che hanno giovato nell’economia del meritato successo finale. Una buona prova di Nicolò Casaro in crescendo nel terzo e quarto parziale ha determinato il successo finale, che rappresenta una buona medicina per il doppio impegno previsto nei prossimi sette giorni, prima in trasferta a Palmi e poi in casa contro la Tuscania Volley.

“Una vittoria importante anche se bisogna lavorare molto per migliorare tutti i fondamentali. Oggi era importante vincere per riscattare la prova non entusiasmante offerta contro Modica “, dice l’allenatore della Farmitalia Saturnia Waldo Kantor subito dopo la fine del match. Sulla stessa chiave di analisi quanto affermato dal presidente Luigi Pulvirenti : “La squadra ha raggiunto il successo pur considerando che ancora non ha espresso la pallavolo che potenzialmente ha nelle sue corde“.

IL TABELLINO



Farmitalia Catania – SMI Roma 3-1 (22-25, 25-20, 25-23, 25-20)



Farmitalia Catania: Fabroni 1, Vaskelis 8, Jeroncic 7, Casaro 22, Disabato 16, Frumuselu 7, Tasholli 0, Fichera 0, Zito (L), Nicotra 3. N.E. Maccarrone (L), Battaglia, Smiriglia. All. Kantor.



SMI Roma: Alfieri 6, Rosso 7, Mercanti 7, Rossi 18, Sablone 17, Coggiola 7, Barone (L), Cicchinelli S. 1. N.E. Acconci, Cicchinelli A., Antonucci, De Fabritiis, Cieslak, Recupito (L). All. Budani.



ARBITRI: Ciaccio, Pecoraro.

NOTE – durata set: 32′, 25′, 34′, 29′; tot: 120′.