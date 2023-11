Fatuzzo: “Nessuna incompatibilità, Barbagallo vuole la privatizzazione?”

Le parole del commissario voluto da Giorgia Meloni

CATANIA – “Io non sono incompatibile perché gli interessi del commissario con quelli del presidente della Sidra coincidono, ma forse la verità su Barbagallo è che tifa per la privatizzazione del sistema idrico?”. Fabio Fatuzzo, il commissario voluto da Giorgia Meloni per fronteggiare le procedure di infrazione europee nella gestione della depurazione dei reflui, risponde alle accuse del deputato del Pd Anthony Barbagallo, che ha sollevato l’ipotesi della sua incompatibilità.

Fatuzzo nega l’incompatibilità

“La Sidra – spiega Fatuzzo – gestisce il servizio idrico integrato, il commissario deve fronteggiare le procedure di infrazione europee che riguardano proprio lo stesso settore. Le procedure di infrazione coincidono con lo scopo che si prefigge Sidra di completare le fognature e collegarle col depuratore”.

Ma il commissario va oltre e si chiede: “Perché Barabagallo si pone questo problema? Forse per via delle conoscenze che legano Barbagallo con altri esponenti politici che vedono come fumo negli occhi la mia presenza in Sidra?”.

“Sono contrario alla privatizzazione”

Fatuzzo ipotizza che Barbagallo possa voler strizzare gli occhi al raggruppamento che si è aggiudicato la gestione del servizio idrico. “Io sto difendendo il servizio pubblico – sostiene il commissario – contro l’intenzione di cedere a privati la gestione dell’acqua a Catania, a fronte di una società con un capitale di 350mila euro. Barbagallo sarebbe pronto a supportare questa scelta? Spero che non sia così, ma come diceva qualcuno a pensar male si fa peccato – conclude – ma tante volte ci si azzecca”.