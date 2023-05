Favara piange il piccolo Antonio: lutto cittadino, lunedì i funerali

L'incidente costato la vita al piccolo Antonio Mendolia

Alla guida dello scooter un amico rimasto illeso

FAVARA – Favara piange il piccolo Antonio Mendolia. Si terrà lunedì, alle 15:30, nella chiesa di San Francesco il funerale del tredicenne enne che ieri pomeriggio ha perso la vita a causa di un incidente stradale in via Portella.

Il sindaco, Antonio Palumbo, ha proclamato il lutto cittadino: “Facendomi interprete del sentimento di cordoglio e vicinanza alla famiglia di tutta la città, – ha detto – ho deciso di proclamare il lutto cittadino in occasione dei funerali”. Il ragazzo era in sella, come passeggero, di uno scooter, il cui conducente ha perso il controllo.

Entrambi gli adolescenti sono finiti violentemente sul selciato, il conducente è rimasto illeso, mentre Mendolia ha sbattuto la testa ed è morto sul colpo.