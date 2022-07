Federfarma: “Siamo pronti per somministrare la quarta dose”

Ieri è stata emanata la circolare che ne ufficializza il coinvolgimento

1' DI LETTURA

“Le farmacie sono pronte a continuare ad affrontare questa nuova fase della campagna vaccinale anti-Covid, contribuendo alla somministrazione della 4/a dose agli over 60. Ieri è stata emanata la circolare che ufficializza formalmente il coinvolgimento dei farmacisti nella somministrazione del secondo booster. Aspettiamo ora che si mobilitino le regioni per fare arrivare le dosi nelle nostre Farmacie”. Lo spiega all’ANSA il segretario di Federfarma Roberto Tobia all’indomani dell’estensione della somministrazione della 4/a dose alla popolazione sana con più di 60 anni.

“Il processo di consegna delle dosi vaccinali negli ultimi mesi – spiega Tobia – ha subito un rallentamento per via del fatto che le vaccinazioni sono diminuite. Ma la macchina vaccinale è pronta a ripartire con vigore per offrire ai cittadini la possibilità di vaccinarsi direttamente nella farmacia sotto casa”.

Quanto alle dosi, non sono ora immediatamente disponibili in farmacia, o non almeno quante ne occorreranno, sperando in una risposta positiva della popolazione. Quindi inutile andare immediatamente a chiederle. “Gli ordini delle dosi di vaccino vengono fatti dalle farmacie sulla base delle richieste che arrivano. Le singole regioni – conclude il segretario di Federfarma – dovranno attivarsi il prima possibile per prendere accordi con le aziende sanitarie locali così da rifornire il prima possibile le farmacie”.