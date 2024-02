Femminicidio, donna trovata morta: si cerca il marito

Uccisa una donna di 41 anni

PADOVA- Una donna di 41 anni, Sandra Buratin, è stata trovata morta a Bovolenta, in provincia di Padova. La donna è stata colpita da numerose coltellate alla parte alta del corpo ed è stata trovata nel cortile di casa della madre, dove si era recata in mattinata. A scoprire il cadavere è stata proprio la madre di Sara, che poi ha accusato un malore. I carabinieri stanno cercando di rintracciare il marito, un operaio 39enne, impiegato in uno stabilimento della zona, che al momento risulta irreperibile. I due avevano una figlia quindicenne.