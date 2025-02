Fermato in Spagna il presunto aggressore di Salvatore Sinagra

Il giovane è in coma dopo aver subito la brutale violenza

SPAGNA – Un uomo è stato fermato ieri sera dopo le 23:00 a Lanzarote da agenti della guardia civile come presunto autore dell’aggressione all’italiano Salvatore Sinagra, riferiscono fonti investigative all’Ansa.

Salvatore Sinagra, ragazzo di 30 anni che vive a Favignana, è attualmente ricoverato nell’unità di terapia intensiva dell’Ospedale Universitario di Gran Canaria, Doctor Negrin, dopo che è stato picchiato davanti ad un bar dove si trovava con alcuni amici.

Il sospettato, del quale non sono state fornite le generalità, è in queste ore interrogato dalla guardia civile, che indaga sulla brutale aggressione avvenuta lo scorso 26 gennaio in un bar di Playa del Carmen, una delle principali località turistiche dell’isola delle Canarie.

Il padre di Salvatore Sinagra da una settimana si trova in Spagna in attesa di novità sullo stato di salute dei figlio.

Il console italiano: “Fiduciosi nel lavoro della Guardia civile”

“Siamo fiduciosi nel lavoro della Guardia civile che sta svolgendo una solida attività investigativa sul caso e ha portato a sviluppi”. È quanto ha detto all’ANSA il responsabile del vice consolato d’Italia alle Canarie Gianluca Cappelli Bigazzi, che sta assistendo i familiari della vittima dell’aggressione. Assieme al padre di Salvatore Sinagra, Andrea, sono giunti in Gran Canaria il fratello e una cugina.

“Siamo vicini alla famiglia che sta vivendo momenti difficili per le condizioni molto gravi in cui versa il loro caro”, ha concluso il console Cappelli Bigazzi.