Trentenne di Favignana picchiato in Spagna, il padre: “È in coma”

Era con alcuni amici a Lanzarote e stava giocando a calcio balilla

SPAGNA – “Una discussione banale, in un bar, poi un’aggressione brutale senza motivo. Mio figlio è in coma con il cranio spaccato perché ha incrociato la persona sbagliata. Nessuno sa chi sia. La polizia spagnola mi dice che sta indagando ma finora non ci sono sviluppi”, a raccontarlo è Andrea Sinagra, che vive a Favignana dove è molto conosciuto, ma da quale giorno si è dovuto trasferire a Las Palmas, in Spagna, per assistere e pregare per il figlio Salvatore, di trent’anni, ricoverato in condizione disperate nel reparto di rianimazione.

Sinagra si è affidato al consolato italiano e alla polizia locale, confidando nell’impegno delle investigatori.

Salvatore è stato picchiato all’esterno di un locale a Lanzarote mentre era con alcuni amici. I giovani stavano giocando a calcio balilla, quando si sono avvicinati altri clienti. Qualche parola, magari un fraintendimento. Chissà.

“C’è stata una discussione, ma niente di grave, con un giovane. Così mi hanno detto gli amici di mio foglio. Tutta la scena sarebbe stata ripresa dalle telecamere di sicurezza” racconta il papà a ‘La Stampa’.

Qualche minuto è dopo Salvatore è uscito a fumare una sigaretta. Lì, in quel frangente, l’aggressione. “Quel giovane con cui aveva parlato in precedenza lo ha assalito all’esterno e lo ha picchiato selvaggiamente. Gli ha spaccato la testa, forse con un tirapugni”. Anche qui, parte della scena sarebbe stata ripresa dalle telecamere esterne. Salvatore sarebbe stato sollevato e scaraventato a terra.

“Mi dicono che le indagini sono in corso ma non riesco a capire se ci sono sviluppi. Un giorno di dicono in un modo, l’altro che non si sa nulla. Aspetto notizie dal Consolato. Chiedo solo giustizia, nient’altro. E chiedo aiuto”.

“Un fatto gravissimo, vicini a Salvatore”

L’Amministrazione Comunale e l’intera comunità di Favignana e delle Egadi si stringono attorno a Salvatore Sinagra, giovane favignanese vittima di una grave aggressione in Spagna.

“Quanto accaduto è un fatto gravissimo”, dichiara il sindaco di Favignana Francesco Forgione. “Siamo vicini a Salvatore e alla sua famiglia in questo momento difficile. Chiediamo che tutte le Istituzioni preposte si attivino per fare piena luce sull’accaduto e individuare i responsabili”.