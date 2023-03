Fermo, bimbo di un anno e mezzo travolto e ucciso da uno scuolabus

La tragedia davanti agli occhi della mamma che aveva accompagnato la sorellina della vittima

FERMO – Un bimbo di un anno e mezzo è morto dopo essere stato investito da uno scuolabus. La tragedia è avvenuta a Casette d’Ete, in provincia di Fermo poco dopo che la mamma aveva fatto salire la sorella sullo stesso mezzo.

Secondo una prima ricostruzione, ancora non suffragata dalle indagini in corso, il bambino si trovava sul marciapiede e forse voleva seguire la sorella sul mezzo che si è messo in movimento. Il piccolo è finito sotto la ruota posteriore destra dello scuolabus. Non ci sarebbero elementi a carico del conducente risultato negativo ai test e agli accertamenti a cui si è sottoposto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Porto Sant’Elpidio e la polizia stradale.