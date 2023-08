Ferragosto ‘di fuoco’ per l’immondizia di Palermo, cassonetti incendiati

Diversi i roghi

PALERMO – A Palermo è stato un ferragosto caratterizzato non solo dall’incendio sul Montepellegrino, ma anche da roghi di rifiuti in diversi quartieri di Palermo. Diversi i roghi nella notte del 14 allo Zen, lungo via Agesia di Siracusa, e all’Addaura, in via Largo Cristoforo Colombo.

Sperone in emergenza

Numerosi cassonetti incendiati segnalati anche nel quartiere dello Sperone, una delle periferie che sta soffrendo per la mancata raccolta della spazzatura provocata dall’incendio della discarica di Bellolampo. Sono stati almeno sei gli incendi nel quartiere. Un susseguirsi di roghi appiccati uno dietro l’altro che hanno reso l’aria irrespirabile. I vigili del fuoco sono intervenuti nel corso della notte e hanno evitato danni alle auto parcheggiate e alle abitazioni.