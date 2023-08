Torna l’incubo incendi: notte di fuoco su Monte Pellegrino

Da stabilire l'origine delle fiamme che hanno lambito Castello Utveggio.

1' DI LETTURA

PALERMO- Torna l’incubo incendi, è stata una notte di fuoco su Monte Pellegrino. Un incendio, le cui cause sono ancora incerte, forse un atto doloso, forse un falò, è divampato, arrivando a lambire Castello Utveggio. Il rogo è divampato poco dopo mezzanotte, sono intervenuti i vigili del fuoco, il corpo forestale e la protezione civile. Anche stamattina è visibile una nube nera. (la foto è tratta da Facebook, dal gruppo Osservatorio permanente sui disastri ambientali).

Il forestale morto

Ieri, un’altra notizia luttuosa legata al fuoco che ha devastato Palermo tra il 24 e il 25 luglio. Matteo Brandi, operaio forestale di 67 anni, ferito nel corso delle operazioni di spegnimento, è morto in ospedale. Di lui è stato scritto su Facebook: “Un caro collega ci lascia dopo essere stato un piccolo eroe forestale, il suo impegno e il nostro impegno tanti non lo comprendono. Caro Amico e Collega Matteo Brandi porti con te un pezzo del nostro cuore di tutti noi, fieri di essere al servizio del bene comune, perché abbiamo sposato questa causa di essere Forestali. Guardate come muore un Forestale …”.