Ferragosto, Msc Crociere: “In Sicilia 50 mila passeggeri”

Si imbarcheranno a Palermo, Messina e Siracusa

Nei porti siciliani a Ferragosto, saranno quasi 50.000 i passeggeri che si imbarcheranno a Palermo, Messina e Siracusa per una crociera nel Mediterraneo. Lo rende noto Msc Crociere.

A fare tappa nella regione, come durante tutto il periodo estivo, saranno 4 navi della Compagnia che nel periodo centrale di agosto effettueranno un totale di 9 scali. “Il record di passeggeri che registreremo a Ferragosto nei porti italiani è frutto della crescita della nostra flotta, che ha raggiunto quest’anno le 22 unità in servizio”, dice Leonardo Massa, Managing Director di Msc Crociere.

“Il Mediterraneo e il Belpaese si confermano quindi i protagonisti indiscussi di quest’estate. Ma il boom di prenotazioni nel Mare Nostrum riguarda l’intero 2023 e non solo questo periodo di alta stagione. Infatti, anche per il prossimo autunno e inverno gli italiani stanno scegliendo le nostre crociere che salpano verso le mete turistiche del Mediterraneo, che si confermano quindi attrattive non solo nei periodi caldi ma durante tutti i mesi dell’anno”, conclude Massa.