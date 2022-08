Ferragosto, vietati fuochi e bivacchi in spiaggia a Cefalù

L'ordinanza emanata dal sindaco della cittadina normanna Daniele Tumminello

1' DI LETTURA

CEFALU’ – Né fuochi né bivacchi nelle spiagge. A Cefalù, secondo polo turistico della Sicilia, scattano vari divieti per evitare a ferragosto schiamazzi e atti vandalici. La lista dei divieti, che scatteranno dalla mezzanotte del 14 agosto alle 7 del giorno dopo, è contenuta in una ordinanza del sindaco Daniele Tumminello.

Non è consentita la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro, non possono essere portate bottiglie di vetro nelle aree pubbliche comprese le spiagge libere. È vietato ancora il campeggio sulle spiagge come anche l’accensione di fuochi in qualsiasi posto. Sono infine vietati i bivacchi nelle spiagge e nelle aree pubbliche che lasciano gli arenili invasi da plastica, bottiglie e altri rifiuti inquinanti.