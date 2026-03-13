 Ferrari Amalfi Spider, la nuova V8 open-air da 640 cavalli
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Ferrari Amalfi Spider, la nuova V8 open-air da 640 cavalli

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