Ferrovie: controlli della Polizia nel ‘Rail safe day’ in Sicilia

L'operazione della Polfer.

CATANIA – Ottocentoquattro le persone controllate e 68 i siti ferroviari ispezionati, fra i quali 55 stazioni, da 81 operatori della Polizia ferroviaria della Sicilia impegnati nell’operazione straordinaria ‘Rail Safe Day’, svoltasi ieri su tutto il territorio nazionale e disposta dal Servizio Polizia ferroviaria per contrastare i “comportamenti scorretti in ambito ferroviario che pregiudicano la sicurezza della circolazione e degli utenti”. L’operazione, coordinata dal Centro Operativo Compartimentale della Polizia ferroviaria, ha visto ancora una volta gli agenti della Sezione Polfer di Catania porre particolare attenzione alle persone non interessate al trasporto ferroviario che si introducono nell’area ferroviaria per raggiungere la costa e al fenomeno dell’attraversamento dei binari: quattro viaggiatori giunti in stazione a bordo di un treno, sono stati sanzionati perché, anziché utilizzare il sottopassaggio, hanno attraversato i binari per raggiungere il litorale.