Festa dell’Amicizia, Cuffaro: “Torniamo a umanizzare la politica”

Numerosi i relatori, le parole del segretario nazionale della Dc

RIBERA – Si è conclusa con l’incontro “La politica tra passato e presente” la terza edizione della Festa dell’Amicizia della Democrazia Cristiana.

Numerosi i presenti tra i relatori: Roberto Formigoni, ex presidente della Regione Lombardia; Giuseppe Scopelliti, ex presidente della Regione Calabria; Francesco Storace, ex presidente Regione Lazio; Rosario Crocetta, ex presidente della Regione Siciliana; Claudio Durigon, sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; Totò Cuffaro, segretario nazionale democrazia cristiana ed ex presidente della Regione Siciliana.

Festa dell’Amicizia, l’ultimo giorno

“Il messaggio che abbiamo lanciato in questi tre giorni di Festa – dichiara Totò Cuffaro – è quello di umanizzare la politica, dobbiamo promuovere la persona umana. Il concetto fondamentale e che dobbiamo perseguire è quello del bene comune, attenzionando i più fragili. Nella politica oggi si assiste ad uno scontro eccessivo e dobbiamo invertire questa tendenza; la politica deve essere contrapposizione ideale e non di forza”.

“Anche quest’anno il popolo della DC è stato presente in massa da tutta Italia – dichiara Carmelo Pace, capogruppo DC all’Ars-. Dai sette tavoli tematici sono emerse diverse idee e progetti sui quali lavorare fin da domani. La politica è dialogo, incontro e condivisione ed è quello che la DC ha messo in pratica anche quest’anno”.