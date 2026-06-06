La serata a Villa Valguarnera

BAGHERIA (PALERMO) – Ultimi preparativi a Villa Valguarnera, a Bagheria, dove stasera, sabato 6 giugno, la cantante Dua Lipa e il marito Callum Turner festeggeranno insieme ad oltre 200 invitati le proprie nozze. Tra i possibili ospiti della serata inizia a circolare anche il nome di Madonna.

Madonna in arrivo a Bagheria

La superstar di origini italiane ha aperto ieri a sorpresa il Gay Pride di New York e sarebbe poi partita verso la Sicilia dopo il concerto. Madonna potrebbe arrivare in elicottero direttamente all’interno della villa, il cui parco permetterebbe l’atterraggio.

I preparativi a Villa Valguarnera

Continua il via vai di furgoni, autobotti e minivan con vetri oscurati attraverso il cancello di Villa Valguarnera. Arrivati anche centinaia di giovani del territorio, tutti uomini, reclutati come camerieri e personale di sala per la festa.

Tutto il personale impiegato ha lasciato il cellulare all’ingresso presso un gazebo allestito per l’occasione. Una misura adottata per evitare la diffusione di immagini e informazioni sui festeggiamenti, che si svolgeranno lontano da telecamere e curiosi. Agli invitati, il cui arrivo è previsto a partire dal tardo pomeriggio, verranno invece oscurate le fotocamere degli smartphone con appositi bollini neri.

Callum Turner e Dua Lipa

La festa a Palazzo Gangi

Si tratterà del secondo atto dei festeggiamenti, iniziati venerdì pomeriggio nel cuore del centro storico di Palermo, a Palazzo Gangi. Tutta l’area era off-limits e le stringenti misure di sicurezza non sono piaciute ad alcuni commercianti e residenti che hanno protestato.

Dua Lipa, matrimonio e polemiche

La mattinata di sabato è stata scandita dalle polemiche per alcuni titoli di quotidiani britannici, che hanno associato la Sicilia alla mafia. Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, e i sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, hanno chiesto le scuse dei media d’oltremanica.