Festa Medievale a Motta Sant’Anastasia, nove giorni di iniziative

Musiche e spettacoli nel borgo normanno

CATANIA – Inizia a Motta Sant’Anastasia la Festa Medievale. La serata inaugurale è avvenuta la sera del 10 agosto lungo le vie del borgo normanno, si legge in un comunicato, grazie al lavoro svolto dai tre Rioni cittadini (Giovani Maestri, Vecchia Matrice e Panzera).

La festa medievale di Motta Sant’Anastasia

Fino a domenica 18 si susseguiranno nove serate, si legge ancora nel comunicato, nel corso delle quali i visitatori saranno ammaliati, oltre che dalla bellezza del borgo normanno, da musiche e spettacoli suggestivi e potranno gustare i sapori del tempo nelle “taverne all’aperto” appositamente allestite.

La kermesse medievale è stata presentata in aula consiliare alla presenza dell’amministrazione comunale e dei rappresentanti dei rioni. “Teniamo particolarmente alla nostra Festa Medievale – ha esordito il sindaco di Motta Sant’Anastasia, Antonio Bellia – con orgoglio ci prepariamo a dare inizio alla ventisettesima edizione”

“Siamo certi – prosegue Bellia – che anche quest’anno sarà un successo. Ci tengo a ringraziare i nostri tre rioni, cuore pulsante delle attività che riguardano questo appuntamento”.

Fanno eco alle parole del primo cittadino le dichiarazioni dell’assessore Gaetano Vitale e della consigliera Giusy Pappalardo che si sono soffermati sull’opportunità che la Festa Medievale dà al territorio dal punto di vista culturale e turistico, nonché all’economia territoriale.

“I rioni tramandano le tradizioni”

“Un impegno straordinario, non è facile organizzare un evento che dura ben nove giorni – ha spiegato il presidente del Rione Giovani Maestri, Davide Gulisano, intervenuto in occasione della presentazione della Festa Medievale di quest’anno – siamo pronti a deliziare la nostra gente e tutti i visitatori che verranno dalla Sicilia e non solo”.

“Non ci faremo mancare nulla – ha detto il presidente del Rione Vecchia Matrice, Sandro Tinnirello -. Il nostro borgo è straordinario, ci siamo impegnati tanto per curare ogni dettaglio: vogliamo davvero che si respiri l’aria di medioevo in queste giornate”.

“Doveroso ringraziare i cittadini che fanno parte dei rioni che si sono impegnati tanto per preparare tutto – ha aggiunto Anastasia Pavone, presidente del Rione Panzera -. Senza la loro passione nulla di tutto ciò sarebbe possibile. Di generazione in generazione i rioni contribuiscono a tramandare le nostre tradizioni”.