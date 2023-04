Catania, domani la Prima Festa di Primavera 2023

È organizzata dall’Istituto comprensivo Montessori Mascagli: previste esibizioni, esposizioni, fiera del dolce e una mostra di pittura

CATANIA. È in programma domani dalle 9,30 alle 13 la prima Festa di Primavera 2023, organizzata dalla Comunità educante dell’Istituto comprensivo Montessori Mascagli di Catania: si chiama Mo.Ma. Spring Fest. Per l’occasione in tutti i plessi coordinati dal dirigente scolastico Alfredo Motta verranno organizzati stand negli spazi esterni. Qui saranno esposti prodotti creati dagli alunni di tutti e tre gli ordini di scuola, anche mediante azioni di riciclo sostenibile. In programma poi una fiera del dolce, esibizioni musicali, mostra di pittura ed esibizioni di atletica a corpo libero.

“Vogliamo – spiega il personale – che la nostra scuola “fiorisca” e si apra sempre più al territorio, condividendo con tutti i portatori di interesse le nostre buone pratiche. Sarà l’occasione per festeggiare gioiosamente con i nostri bambini e ragazzi l’arrivo della bella stagione. Tutti i genitori e i portatori di interesse potranno accedere negli spazi esterni dei plessi. Qui potranno assistere a esibizioni e mostre organizzate dai nostri alunni e dai docenti”.

Verranno attuate forme di “apprendimento situato” al fine di porre sempre l’alunno al centro del processo di apprendimento mediante la produzione sul posto di manufatti creati dai nostri alunni di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado. La vendita dei prodotti sarà interamente devoluta all’associazione “Save the Children” per assicurare cibo, acqua pulita, cure mediche e un’istruzione di qualità ai bambini meno fortunati che soffrono l’indigenza e convivono con malattie gravi