Ficarazzi, i giovani incendiano il wc chimico della villa comunale

Il sindaco Giallombardo ha presentato una denuncia

FICARAZZI – Atto vandalico nel parco Robinson di Ficarazzi. Alcuni giovani hanno dato fuoco ad alcuni rami di palme e al bagno chimico che era stato installato nella villa comunale. Le fiamme hanno danneggiato sia la vegetazione che il wc. Il sindaco Giovanni Giallombardo ha presentato denuncia ai carabinieri.

Ficarazzi, interviene il sindaco

“Qualcuno ha dato fuoco ai bagni chimici, installati in occasione degli eventi natalizi organizzati dal Comune di Ficarazzi – ha detto il sindaco – Comunico che, ancora una volta, ho provveduto a denunciare ai carabinieri della stazione e alle altre forze di polizia l’ennesimo atto vandalico, che altro non è che espressione di un atteggiamento ignobile da parte di chi non ha rispetto per tutto ciò che viene realizzato nell’interesse della collettività. Gli atti come quelli di oggi sono assolutamente da condannare e, di certo, non impediscono né impediranno all’amministrazione comunale di andare avanti per il bene del paese. Esprimo piena fiducia nel lavoro delle autorità competenti, impegnate nelle indagini per identificare gli autori”. Il primo cittadino ha anche pubblicato una foto dove si vede qualcuno che appicca le fiamme.