Figuccia: “Centrodestra in Sicilia può ripetere il risultato del 2001”

"Ci sono tutte le condizioni per farlo"

1' DI LETTURA

PALERMO – “Ci sono tutte le condizioni per il centrodestra in Sicilia di ripetere un risultato come il 61 a zero del 2001 alle prossime elezioni politiche. La legislatura volge alla sua fine e Draghi guiderà probabilmente un governo con le Camere sciolte. La Sicilia sarà – dichiara Vincenzo Figuccia deputato di Prima l’Italia all’Assemblea regionale siciliana – dunque ancora laboratorio per un centrodestra unito che possa riconquistare il Paese e la Regione. Diventa molto probabile – conclude Figuccia – che l’elezione del presidente della Regione e del Parlamento siciliano coincida con il voto per l’elezione della Camera e del Senato”.