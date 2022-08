Figuccia: “La Lega pronta a fare un suo nome autorevole”

La nota del deputato

PALERMO – “Non ci sono veti della Lega sulle regionali, ma siamo pronti ad esprimere candidature autorevoli che arrivano dal nostro partito. Siamo in campo per fare la nostra parte e l’ipotesi di votare il 25 settembre non costituisce un problema. La campagna elettorale per noi è già partita sui temi e sui programmi e lavoriamo per un centrodestra unito in grado di affermarsi sull’allegra compagnia che sta costruendo il Pd di Enrico Letta”. Lo afferma Vincenzo Figuccia, deputato regionale della Lega – Prima l’Italia.

“Lavoriamo con Matteo Salvini – aggiunge – che proprio domani sarà a Lampedusa per denunciare il fallimento delle politiche sull’immigrazione targate sinistra. Rimaniamo in stand by per le elezioni siciliane in attesa delle decisioni che vorrà assumere il presidente Nello Musumeci”.