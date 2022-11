Figuccia: “Ok le parole di Volo, impegnati a riformare la sanità”

Il deputato della Lega: "Serve una rete ospedaliera di prossimità"

1' DI LETTURA

PALERMO – “Condividiamo e apprezziamo le dichiarazioni dell’assessore alla Sanità Giovanna Volo in ordine al nuovo volto che s’intende dare alla sanità regionale“. A dirlo in una nota è il deputato questore all’Ars Vincenzo Figuccia, che prosegue: “Non più l’ospedale quale unico presidio nell’erogazione dei servizi ma una rete ospedaliera territoriale di prossimità che consentirà con efficienza, di smistare le richieste e le relative prestazioni a beneficio dei siciliani”.



“Siamo pronti a dare manforte a questa importante riforma grazie anche al nostro contributo che come forza politica ci vede direttamente impegnati in commissione sanità con l’elezione del presidente Giuseppe Laccoto. Giunta e Parlamento – conclude Figuccia – sono certo lavoreranno in sinergia per offrire ai siciliani un’opportunità di rilancio del Sistema Sanitario regionale”.