Figuccia: “Punizioni severe per chi spaccia”

PALERMO – “Dopo il puntuale intervento con il decreto anti-rave varato dal governo nazionale, ora è necessario inasprire le pene e aumentare i controlli nei luoghi che spesso diventano ricettacolo di spaccio di droghe e di perdizione“. A dirlo in una nota è il deputato della Lega all’Ars Vincenzo Figuccia.

“La recente scomparsa del giovane palermitano Giulio, interroga tutti e a tutti i livelli. È necessario creare una comunità nella comunità che supporti scuola e famiglia nell’educazione contro il consumo di droghe leggere e contro ogni forma di banalizzazione del pericolo che spesso circola tra i giovani. Ma è ancor più necessario punire severamente coloro i quali si infiltrano nei luoghi ricreativi e pieni di vita cercando di adescare nuove vittime alle dipendenze di crack o altro, distruggendo così figli e famiglie. Tutto ciò – conclude Figuccia – è inaccettabile e noi come forza politica, siamo pronti a chiedere al governo di mettere in campo ogni misura necessaria per evitare questa distruzione di massa che è divenuta generazionale e al tempo stesso valoriale”.