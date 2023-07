File Messina Denaro rubati, chi è il politico di Mazara arrestato

Volto noto nella cittadina trapanese

MAZARA DEL VALLO (TRAPANI) – È un consigliere comunale di Mazara del Vallo con una decennale carriera politica Giorgio Randazzo, il 33enne arrestato nell’inchiesta sul furto di file riservati sulla cattura di Messina Denaro che vede coinvolto anche un carabiniere. La documentazione doveva essere poi venduta a Fabrizio Corona. Mamma insegnante, padre agente d’affari, sposato con una imprenditrice vinicola, Randazzo siede in consiglio comunale dal 2009.

Il curriculum politico

Eletto nelle liste del Pdl con il sindaco Nicola Cristaldi, il giovane passa al movimento dell’ex governatore Nello Musumeci Diventerà bellissima, partito con cui nel 2017 si candida per l’Ars ottenendo 2.194 voti. Lascerà in polemica con le scelte dell’ex assessore alla Salute Ruggero Razza. Dopo l’esperienza di Diventerà bellissima, Randazzo crea un suo movimento civico e forma un gruppo in consiglio comunale. Poi la nuova svolta e l’approdo alla Lega di Salvini Premier con cui tenta l’elezione a sindaco. Ma la città non lo segue e Randazzo deve accontentarsi ancora una volta del consiglio comunale. Nel 2021 la rottura con la Lega e il ritorno a Fdi.