Ucraina, Filorussi Donetsk condannano a morte due britannici

Intanto, proseguono gli scontri: bombardato l'impianto chimico Azot a Severodonetsk

La corte suprema della sedicente Repubblica Popolare del Donetsk ha condannato a morte i “mercenari” britannici Aiden Aslin e Shaun Pinner e il marocchino Saaudun Brahim, che combattevano per l’esercito ucraino, ma “possono chiedere la grazia”. Il processo di primo grado “uno show condotto in violazione della Convenzione di Ginevra sui prigionieri di guerra”, dicono i familiari degli ex soldati britannici.

Intanto, proseguono gli scontri: bombardato l’impianto chimico Azot a Severodonetsk, dove sono rifugiati circa 800 civili. Zelensky avverte: “Il destino del Donbass viene deciso lì”.