Finale playoff Serie C: Padova-Palermo trasmessa in chiaro

Dove seguire il match

1' DI LETTURA

Tramite un comunicato ufficiale, la Lega Pro ha reso noto che il match tra Padova e Palermo verrà trasmesso in diretta in chiaro su “Rai Play”. La finale di andata dei playoff di Serie C è in programma allo stadio “Euganeo” domenica 5 giugno alle ore 21.00. L’ultimo atto della Final Four per la promozione in Serie B si concluderà con il match di ritorno allo stadio “Renzo Barbera” domenica 12 giugno, calcio d’inizio alle ore 21.00.