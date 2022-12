Stasera la finale di X Factor, in gara la palermitana Beatrice Quinta

Tutto quello che c'è da sapere sulla serata. Il post del papà

L’edizione 2022 di X Factor arriva stasera alla finale e a Palermo quest’anno c’è maggiore interesse per l’esito che potrebbe avere la prestigiosa gara musicale. Tra i quattro concorrenti a contendersi il titolo, infatti, c’è anche Beatrice Quinta giovane artista di origine palermitana che con le sue performance è divenuta già una protagonista assoluta del talent. Beatrice è in gara insieme con i Santi Francesi, i Tropea e Linda. Ogni concorrente è stato seguito da uno dei quattro giudici Dargen D’Amico, Rkomi, Ambra e Fedez.

Tutti a tifare per Beatrice Quinta quindi e tra questi in primis la famiglia con il padre Costantino Visconti, professore di diritto, intellettuale del mondo giuridico che su Facebook scrive. “E quindi stasera canterai alla finale di X Factor! Papà tuo ha imparato grazie a te che voi artisti siete – tra gli umani – i più vicini a Dio. Grazie Bibi mia: adesso, peró, spacca tutto!!!”

Lo show sarà in onda alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW, in simulcast in chiaro su TV8. Le riprese saranno trasmesse live dal Forum di Assago dove tradizionalmente si tiene la finale di X Factor.

Alla serata parteciperanno come ospiti i Meduza e i Pinguini Tattici Nucleari. Fedez inoltre, presenterà il singolo “Crisi di Stato”, in uscita su tutte le piattaforme digitali a partire dalla mezzanotte.

Anche Francesca Michielin canterà sul palco accompagnando i ragazzi in gara in quella che sarà la prima delle tre manche della competizione. In seconda manche i concorrenti proporranno un Best Of dei brani portati in gara durante le scorse sei settimane di live, mentre nell’ultima, quando a contendersi il titolo saranno rimasti solo in due, si esibiranno con i propri inediti.