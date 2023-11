Finanziaria, gli infermieri del Nursing Up minacciano la protesta

De Palma: "I governi regionali intervengano con azioni concrete"

ROMA – “Valorizzare i professionisti dell’assistenza è una priorità che viaggia sempre più di pari passo con l’indispensabile necessità di ricostruire il nostro Sistema Sanitario Nazionale. Siamo di fronte a un imperativo categorico che non può attendere”, spiega in una nota Antonio De Palma, presidente nazionale del Nursing Up denunciando turni massacranti e annunciando una serie di manifestazioni di protesta in tutta Italia. L’obiettivo è sensibilizzare l’intervento delle Regioni.

“I nostri professionisti sono alle prese con stress psico-fisico che rischia di trasformarsi sempre di più in un pericoloso boomerang per la qualità delle prestazioni sanitarie e del benessere dei pazienti”, continua denunciando il malcontento degli infermieri e la disorganizzazione.

“I Governi Regionali hanno il dovere di intervenire con azioni concrete presso le aziende sanitarie per mettere un freno a quanto sta accadendo da Nord a Sud. Rispetto alla bozza della Legge di Bilancio abbiamo estrapolato contenuti che trovano la nostra ferma indisponibilità e li segnaliamo con costanti “e pressioni quotidiane per la loro immediata revisione. Che intervengono dunque, per rendere finalmente la vita degli infermieri e degli altri professionisti dell’assistenza più accogliente e dignitosa”, chiosa De Palma.