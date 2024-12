Finanziaria e maxiemendamento, botta e risposta tra il Pd e Geraci (Lega)

Scambio acceso, cosa hanno detto

PALERMO – Finanziaria, scambio acceso tra il gruppo Pd all’Ars e l’esponente della Lega Salvo Geraci. Il botta e risposta.

Finanziaria, la frecciata del Pd

“La Finanziaria non ha ancora iniziato l’esame dell’aula – recita una nota del gruppo Pd all’Ars – non c’è ancora stata la discussione generale, eppure l’onorevole Geraci parla già di un maxiemendamento. E tenta anche di tirare in mezzo l’opposizione, probabilmente per distogliere l’attenzione da questioni interne alla maggioranza, o al gruppo della Lega”.

“Ad ogni modo il gruppo Pd – continuano i deputati regionali – presenterà i propri emendamenti in Aula come ha già fatto in commissione, se l’onorevole Geraci sta seguendo percorsi differenti eviti di parlare – concludono – di altri gruppi parlamentari”.

La risposta di Geraci

“Gli amici del gruppo del Pd all’Ars, solitamente i più simpatici – dice Salvo Geraci, capogruppo della Lega all’Assemblea regionale siciliana – ogni tanto pensano di venire da Marte e si scandalizzano di ciò che conoscono molto bene”.

“Di finanziarie – aggiunge Geraci – ne hanno fatte tante anche con i loro governi, che però non hanno portato a grossi risultati per la Sicilia. Se il problema è il maxi emendamento, chiedo venia – conclude – anche perché so che il copyright è appannaggio loro”.