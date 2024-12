Prima scrematura per il maxi-emendamento

PALERMO – Maggioranza e opposizioni in conclave a Palazzo dei Normanni nel tentativo di trovare l’intesa sulla scrematura del maxi-emendamento alla Finanziaria. Il testo messo insieme dal governo viene giudicato troppo vasto e così l’Esecutivo, attraverso l’assessore all’Economia Alessandro Dagnino, avrebbe già sfoltito il file inviato tre giorni fa ai gruppi parlamentari.

Nuovo incontro di maggioranza

Una operazione di limatura giudicata però insufficiente. Una prima riunione in mattinata, durata circa venti minuti, ha suonato come un nulla di fatto. Maggioranza e opposizioni adesso si stanno incontrando nuovamente in Torre Pisana, negli uffici della presidenza dell’Ars.

Sabato le opposizioni hanno fatto sapere di essere contrarie ad un maxi-emendamento di grandi dimensioni. La partita, comunque, al momento, è aperta con l’obiettivo di chiudere i giochi già questa sera.

In aggiornamento