 Palermo, Fincantieri vara la prua della nuova nave Explora 5 di Msc
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Fincantieri Palermo, varo per la prua della nave Explora 5 di Msc

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Lunga 124 metri e alta 37 metri
PALERMO
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1 min di lettura

PALERMO – Le tute blu dello stabilimento Fincantieri di Palermo si preparano oggi al varo del troncone di prua (l’estremità anteriore) della nuova nave da crociera di lusso Explora 5 di MSC. Gli operai del cantiere navale di Palermo hanno concluso i lavori della parte lunga 124 metri e alta 37 metri, dal peso di circa otto tonnellate.

La prua dell’Explora 5 ha dodici ponti, come nella precedente nave della stessa serie varate circa un anno fa sempre a Palermo. Si tratta del terzo troncone Explora costruito all’interno dello stabilimento del capoluogo siciliano.

Lo stabilimento è sempre più al centro dei piani di sviluppo Fincantieri. Infatti, a fine maggio inizieranno i lavori della prima sezione del troncone dell’Explora 6, che si concluderanno entro l’anno. Dopo il varo, il troncone starà in banchina per tre mesi, durante i quali saranno effettuati i lavori di rifinitura. Poi sarà trasferito al cantiere di Sestri, a Genova, per essere assemblato al resto della nave.

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