Le parole della segretario della Fiom Cgil Michele De Palma in assemblea a Catania

CATANIA – “StMicroelectronics non è centrale soltanto per Catania, ma rappresenta un punto di riferimento per l’intera struttura industriale del Paese e dell’Europa. Senza investimenti in produzione e innovazione non possiamo competere in un mercato globale sempre più selettivo”. Lo ha affermato il segretario della Fiom Cgil Michele De Palma. Durante un’assemblea nel capoluogo etneo sottolineando ‘il ritardo nella convocazione del tavolo al Mimit, più volte sollecitato dalle organizzazioni sindacali”.

“Stiamo ancora aspettando – ha aggiunto – è indispensabile che il Governo e la Regione assumano fino in fondo la responsabilità di sbloccare gli investimenti necessari sull’area industriale”. Al centro delle criticità, è stato ricordato, “l’emergenza infrastrutturale, a partire dall’approvvigionamento idrico e dagli interventi strutturali indispensabili per sostenere il piano di rilancio che prevede fino a 3.000 lavoratrici e lavoratori coinvolti nello sviluppo produttivo dello stabilimento etneo”.

La richiesta: “Opere concrete per risolvere i problemi”

“Non bastano dichiarazioni pubbliche per risolvere i problemi – ha detto De Palma – servono opere concrete. Le infrastrutture devono essere realizzate, non annunciate”. Il riferimento è anche ai danni provocati dal ciclone Harry che ha colpito la zona industriale del capoluogo etneo, aggravando “una fragilità strutturale mai davvero affrontata”.

“Le risorse del Pnrr – ha osservato il sindacalista – non sono state orientate con la necessaria priorità verso l’analisi dei fabbisogni infrastrutturali e la loro messa in sicurezza. Oggi paghiamo questa scelta”.

La Fiom: si apra confronto con le istituzioni

Per la Fiom è “necessario aprire un confronto trilaterale stabile tra istituzioni nazionali e regionali, sistema delle imprese e organizzazioni sindacali“. “Il sindacato – ha concluso De Palma – vede criticità e soluzioni che spesso restano fuori dalle agende decisionali. È il momento di un’assunzione collettiva di responsabilità”.