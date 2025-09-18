Fiorello sul furto da 300mila euro: “Non ho più niente, alcuni tifavano per i ladri”

Un mese fa, la sua villa è stata visitata dai ladri per la quarta volta

Rosario Fiorello parla del furto subito lo scorso agosto nella sua villa romana. Un colpo che secondo i rumors avrebbe fruttato circa 300mila euro ai malviventi che si sono introdotti nella sua abitazione mentre lui era via per le vacanze. È la quarta volta che lo showman siciliano finisce nel mirino dei ladri.

Qualche giorno fa, durante la diretta Instagram con cui insieme al collega Fabrizio Biggio ha annunciato il ritorno de “La Pennicanza” in onda su Rai Radio2 a partire da ottobre, Fiorello ha scelto di togliersi qualche sassolino dalla scarpa. “Lo sai che c’era gente che tifava per i ladri che hanno rubato a casa mia? In Italia è così. ‘Hanno fatto bene perché lui è ricco’”, ha raccontato con amarezza.

“Ho inferriate dappertutto, come in galera”

Lo showman ha ricordato che non si tratta purtroppo di un episodio isolato. Già nel 2019, quando ricevette il Tapiro d’oro di “Striscia la notizia”, aveva rivelato: “Sì, è vero, sono entrati i ladri come c’è scritto sul giornale, ma lì dicono che è la prima volta e che hanno rotto le tapparelle, invece è la terza. Per fortuna non ci hanno fatto niente. Ho davvero paura, non si può rientrare a casa, ho inferriate dappertutto. È come vivere in galera e non è una bella cosa”.

Durante il collegamento con Biggio non è mancata l’ironia, cifra distintiva del suo stile. Mostrando un segno sul naso, Fiorello ha rivelato di essere caduto dalla bici: “Ho frenato col freno davanti, mi sono ribaltato davanti al cancello di casa. Ho frenato con la sinistra, non pensavo che quella bicicletta avesse i freni così potenti. C’ho una bici fighissima, non lo dico altrimenti mi rubano pure quella. E’ l’unica cosa che mi è rimasta”.

Fiorello sul furto: “I premi tv li hanno lasciati”

Lo sfogo si è chiuso con parole che lasciano trasparire il suo dispiacere: “Perché in Italia se stai bene è una colpa, se ce la fai è una colpa, ma tanto hanno rubato solo cose, cose, non mi hanno rubato l’anima. Però non c’ho più niente, hanno pure pulito dopo”.

Rosario Fiorello ha aggiunto ulteriori dettagli mercoledì 17 settembre in una nuova diretta Instagram. “Mi hanno svaligiato casa e si sono portati via tutto anche dalle mensole. I premi tv no, quelli li hanno lasciati”, ha confidato.

