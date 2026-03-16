Lo showman: "Non so se è una punizione o un premio"

Rosario Fiorello torna in tv. La Rai ha deciso di riportare in video lo showman siciliano nella stessa fascia del palinsesto e sulla stessa rete del varietà cult “Viva Rai2!” la cui ultima puntata andò in onda nel maggio di due anni fa. Ad annunciare la “novità delle novità” è stato lo stesso Fiorello in apertura della puntata de “La Pennicanza” andata in onda lunedì 16 marzo.

Fiorello torna in tv: ecco dove e quando

“Quello che sto per dirvi è veramente importante – ha esordito – Visto il successo di questa trasmissione – non so se è un premio, una promozione o chissà che cosa – da mercoledì 18 marzo la si potrà vedere su Rai2”. Una notizia che farà felici i suoi fan, specie quelli mattinieri, che chiedevano a gran voce di vedere il programma anche in televisione.

“Visto che non tutti vanno su Raiplay e sul 202 (il canale di Rai Radio2, ndr), ci hanno messo la replica al mattino, alle 7.10, l’orario nostro”, ha fatto sapere “Ciuri” alludendo alla fascia oraria in cui veniva trasmesso “Viva Rai2!”, il morning show dei record che chiuse i battenti paralizzando Roma. Per l’ultimo appuntamento che vide tra gli ospiti anche Amadeus al Foro Italico accorsero quasi 2mila persone.

Fabrizio Biggio e Rosario Fiorello (Foto da video)

Ci saranno contenuti inediti per i bambini

“Potrei dire anche la frase: ‘Mo ce ripigliamm’ tutt’ chell che è ‘o nuost’”, ha ironizzato Fiorello in diretta radio. Le repliche de “La Pennicanza”, trasmesse su Rai2, saranno arricchite da contenuti inediti.

“Qualcosina dobbiamo darla a chi si sveglia la mattina, perché noi il pubblico della mattina lo conosciamo – ha sottolineato lo showman – Poi ci sono i bambini che a quell’ora si preparano per andare a scuola. Quindi magari ci saranno delle cose inedite solo per la mattina”.

“Cosa ci hanno detto i vertici Rai”

Fiorello ha poi avvisato la sua spalla, il comico Fabrizio Biggio: “Dobbiamo lavorare un pochino di più, sappilo”. “Ci sto! Che è lavoro quello? Non possiamo che esserne felici, ci divertiamo”, ha ribattuto Biggio.

“Ce l’hanno detto oggi, ci hanno chiamato tutti i vertici Rai e ci hanno detto: ‘Vi mettiamo su Rai2’. Io ho risposto: ‘Ma è una punizione o una promozione?’. Loro ce la fanno passare come premio perché il programma sta andando bene”, ha confessato il mattatore siculo.

“Stiamo sempre sui giornali”, ha rimarcato Fabrizio Biggio. Tranchant la replica di Fiorello: “Quello non vuol dire niente, sui giornali stai pure nei necrologi”.

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