Firenze, accelerazione per le ricerche di Kata: i pm sentono lo zio

Scarcerato il padre della bimba scomparsa da sabato scorso

1' DI LETTURA

FIRENZE – Accelerazione nelle ricerche per trovare Kata, la bimba di 5 anni scomparsa a Firenze da sabato. Maxi perquisizione ieri in un condominio dopo che i pm hanno sentito il fratellino di 8 anni e lo zio. Intanto è stato scarcerato il padre di Kata, da marzo scorso nel penitenziario di Sollicciano per reati contro il patrimonio. Il giudice gli ha sostituito la misura della custodia cautelare con l’obbligo di firma.