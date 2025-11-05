Firmati i contratti per nove nuovi dirigenti al Policlinico di Palermo

La scelta dei candidati è stata effettuata attraverso un rigoroso processo di selezione

PALERMO – Nella direzione generale del Policlinico di Palermo sono stati firmati i contratti da nove nuovi dirigenti delle aree medica e tecnica-amministrativa cui sono state assegnate unità operative semplici (Uos), dipartimentali (Uosd) e programmi di particolare rilevanza.

La scelta dei candidati è stata effettuata attraverso un rigoroso processo di selezione, che ha messo in evidenza non solo le competenze professionali, ma anche la visione strategica e la capacità di innovare. I nuovi dirigenti provengono da esperienze consolidati nei rispettivi settori e contribuiranno in modo sostanziale al raggiungimento degli obiettivi aziendali, dice il Policlinico.

“L’affidamento degli incarichi di responsabilità – commenta la direttrice generale del Policlinico, Maria Grazia Furnari – rappresenta un importante passo avanti nella valorizzazione delle competenze interne e nel rafforzamento dell’organizzazione aziendale. Ogni nuovo dirigente porta con sé una ricca esperienza e una visione che, ne sono certa, contribuiranno in modo significativo al nostro sviluppo. È essenziale, ora più che mai, unire le forze per affrontare le sfide future in modo proattivo e collaborativo. Il nostro obiettivo è garantire un’efficienza e una qualità sempre maggiori nei servizi sanitari offerti ai cittadini. Auguro a tutti i nuovi dirigenti buon lavoro, sottolineando che il loro contributo sarà fondamentale per consolidare la missione del Policlinico: unire eccellenza clinica, ricerca e innovazione al servizio della salute pubblica”.