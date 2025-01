Firmato il protocollo d’intesa per il programma Basket Bond Sicilia

Agevolerà l'accesso al credito delle piccole e medie imprese siciliane attraverso un piano di emissioni obbligazionarie

PALERMO – Agevolare l’accesso al credito delle piccole e medie imprese siciliane attraverso un piano di emissioni obbligazionarie. È questo il principale obiettivo del protocollo d’intesa firmato dalla Regione Siciliana, Cassa depositi e prestiti, Mediocredito Centrale e dall’Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (Irfis – Fin Sicilia), a Palermo, nella sede dell’assessorato delle Attività Produttive.

L’attuazione del programma, il primo di Basket Bond in Sicilia, è finalizzato a sostenere gli investimenti delle aziende siciliane di minori dimensioni e potrà contare su una dotazione finanziaria complessiva di 19 milioni di euro a valere sulle risorse comunitarie del Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr 21/27).

Nel dettaglio, si tratta di 15 milioni di garanzie concesse dalla Regione a cui si aggiungono 4 milioni quale contributo pubblico a fondo perduto per l’abbattimento dei costi di emissione delle imprese. Si prevede che l’utilizzo di queste risorse si tradurrà in un effetto leva significativo che potrà dare luogo a un ammontare massimo di minibond pari a 60 milioni di euro, generando così un positivo impatto sul territorio.

Il programma “Basket Bond Sicilia” è promosso dalla Regione Siciliana, con la collaborazione della finanziaria regionale Irfis, e il raccordo di Cassa Depositi e Prestiti e Mediocredito Centrale in qualità di investitori istituzionali. I bond garantiti dalla Regione potranno essere utilizzati dalle imprese a supporto di programmi di investimenti o per esigenze di capitale circolante.

All’incontro hanno partecipato, oltre all’assessore regionale alle Attività Produttive, Edy Tamajo, il presidente di Irfis Fin Sicilia, Iolanda Riolo, il responsabile Imprese e Istituzioni Finanziarie di Cassa Depositi e Prestiti, Andrea Nuzzi, e l’amministratore delegato di Mediocredito Centrale, Francesco Minotti.

Schifani: “Grande attenzione alle piccole e medie imprese”

“La firma di questo protocollo – commenta il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani – conferma la grande attenzione del mio governo per il sostegno alle piccole e medie imprese. Grazie a questo primo programma di Basket Bond, innovativo per la nostra regione, offriamo alle aziende un accesso al credito alternativo e più agevole, mettiamo a disposizione risorse strategiche per favorire investimenti e crescita che produrranno ricadute positive su tutta l’economia del nostro territorio”.

Tamajo: “Sostendo alle imprese”

“Prosegue il nostro impegno – aggiunge l’assessore Edy Tamajo – per rafforzare la crescita sostenibile e la competitività del tessuto imprenditoriale siciliano. Con questa misura, già sperimentata con successo in altre regioni italiane, forniamo alle imprese siciliane un ulteriore strumento di sostegno al credito, in una fase storica in cui le aziende hanno bisogno di maggiore liquidità per programmare gli investimenti, crescere e rafforzare la propria posizione all’interno dei mercati”.

Riolo: “Strumento alternativo al credito bancario”

“Irfis – spiega Iolanda Riolo, presidente dell’intermediario finanziario – è ancora una volta al fianco del governo regionale per la promozione del territorio siciliano. Dotiamo le nostre imprese di uno strumento alternativo al classico ricorso al credito bancario che ha mostrato di funzionare in altre regioni e che pensiamo possa essere sfruttato appieno anche dal nostro tessuto produttivo”.

Nuzzi: “Tappa importante per Cdp e il tessuto imprenditoriale siciliano”

“L’iniziativa annunciata oggi – sottolinea Andrea Nuzzi – rappresenta una tappa importante sia per CDP sia per il tessuto imprenditoriale siciliano. Cassa Depositi e Prestiti conferma la propria vicinanza al territorio nell’ottica di soddisfare le principali esigenze di sviluppo delle imprese. In questo scenario, il nostro ruolo è diffondere nuove soluzioni e strumenti di finanza alternativa, come il Basket Bond, al fine di avvicinare al mercato dei capitali un numero sempre maggiore di aziende e operare da cinghia di trasmissione tra sistema produttivo e risorse pubbliche grazie alla stretta collaborazione con la Regione Siciliana, IRFIS e Mediocredito Centrale”.

Minotti: “Particolare attenzione verso il Mezzogiorno”

“Il protocollo che firmiamo oggi conferma la nostra particolare attenzione verso il Mezzogiorno e la Sicilia”, ha concluso Francesco Minotti, amministratore delegato di Mediocredito Centrale. “Il programma Basket Bond è in assoluto una novità per la Regione Siciliana, ricca di piccole e medie imprese. Grazie a questo strumento, le Pmi possono diversificare le loro fonti di finanziamento rispetto al tradizionale credito bancario e adottare un approccio evolutivo verso il mercato dei capitali”.