Fisco, l’Italia celebra i 50 anni dall’introduzione dell’Iva

Erano presenti tutte le massime Autorità fiscali del nostro Paese, il Vice Ministero, Maurizio Leo, Direttore del Dipartimento delle Finanze

Lo scorso 24 febbraio, a Roma, si è tenuto in importantissimo convegno

per celebrare i 50 anni dall’introduzione in Italia dell’IVA, entrata in vigore

il 1^ gennaio 1973.

Erano presenti tutte le massime Autorità fiscali del nostro Paese, ossia il

Vice Ministero, Maurizio Leo, il Direttore Generale del Dipartimento delle

Finanze del MEF, Giovanni Spalletta, il Direttore dell’Agenzia delle

Entrate, Ernesto Ruffini, il Comandante Generale della Guardia di Finanze,

Giuseppe Zaferana, il Presidente dell’Ordine Nazionale dei Dottori

Commercialisti, Elbano de Nuccio, Il Prof. Renato Portale, grandissimo

esperto d’Iva in ambito nazionale e comunitario ed autore di uno storico

libro sull’imposta sul valore aggiunto, ed il noto giornalista e

commercialista Raffaele Rizzardi, nonché tantissimi altri Dirigenti

dell’Amministrazione Finanziaria e Professionisti del settore provenienti

da ogni parte d’Italia (Montone, Carrabino, Mazzocca, Forastieri ed altri) i

quali, chi in un modo chi in un altro, sono stati i “padri” italiani dell’IVA .

Il Vice ministro Leo, prendendo la parola, con la competenza di chi è

stato per tantissimi anni all’interno dell’Amministrazione Finanziaria, ha

sottolineato la necessità delle riforma fiscale, magari cominciando a

rendere più chiara la normativa fiscale predisponendo io famosi “Testi

Unici” che lo stesso Leo ha chiamato, in verità, “Codici”, uno per la parte

generale fiscale, ed il secondo per trattare i singoli tributi. Ho sottolineato

inoltre che l’attuale normativa IVA è eccessivamente legata ai concetti

civilistici del nostro Ordinamento legislativo, mentre, a suo avviso,

dovrebbe essere maggiormente legata a principi economici, proprio per

prendere in considerazione fattori che, proprio in relazione ad una

imposta sui consumi, diventano maggiormente significativi rispetto ai

principi strettamente civilistici. Ha evidenziato, altresì, la necessità di

rivedere le detrazioni e le aliquote, anche introducendo l’aliquota “zero”.

Per dimostrare le incongruità i materia di aliquote IVA (attualmente ne

abbiamo quattro, 4%, 5%, 10% e 22%) , ha fatto l’esempio del settore

alimentare, per cui mentre la carne ed il pesce scontano l’IVA del 10%,

l’acqua minerale paga il 22%.

Anche il Direttore Generale del MEF, Dipartimento Finanze, Giovanni

Spalletta, anche lui con l’esperienza di chi è stato tantissimi anni dentro

l’Amministrazione Finanziaria, ha sottolineato non solo il fatto di essere

all’avanguardia in tutta Europa come sistema fiscale, specialmente grazie

alla fatturazione elettronica, ma anche la necessità di giungere al più

presto ad una riforma fiscale da tutti condivisa.

Il Generale Comandante del Guardia di Finanza, Generale Zafarana, ha

messo in evidenza l’attività del Corpo della Guardia di Finanza,

specialmente per evitare frodi fiscali.

Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ruffini, sottolineando ancora una

volta la necessità della semplificazione e della compliance, ha chiesto

pure ai Dottori commercialisti la loro collaborazione, anche per chiarire e

semplificare gli adempimenti ai quali i contribuenti sono tenuti.

Interessante pure l’intervento del Presidente nazionale dell’Ordine dei

Dottori Commercialisti, De Nuccio, il quale ha confermato l’urgenza di una

vera semplificazione e della realizzazione di un vero dialogo fisco

contribuenti, confermando la disponibilità dell’ordine che presiede a

collaborare con l’Amministrazione finanziaria,

Il Prof. Portale, quindi, con la competenza che lo contraddistingue, ha

iniziato il suo intervento cominciando con lo “sventolare” l’originale della

Gazzetta Ufficiale n. 292 dell’11 novembre 1972, quella nella quale è

pubblicato il D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, entrato in vigore il successivo

primo gennaio 1973. Ha quindi proseguito raccontando, puntualmente,

tutta la storia dell’IVA, dal 1973 fino ad oggi, con i suoi pregi ed i suoi

difetti.

Ha pure ricordato che la gazzetta ufficiale contenente la prima stesura

dell’IVA, un vero cimelio, appartiene al Dott. Forastieri, già direttore

dell’Ufficio IVA di Palermo prima di essere Garante del Contribuente e

Giudice Tributario, il quale ha scritto un importante articolo sui

cinquant’anni dell’IVA sulla Rivista/Bollettino dell’Associazione Magistrati

Tributari, Associazione della quale lo stesso Forastieri è componente.

Anche di ciò il Prof. Portale ha dato atto, ringraziando Forastieri per la

sua collaborazione.

Nel corso delle altre relazioni, Mario Spera, già Presidente del Gruppo

Questioni Fiscali IVA del Consiglio Europeo, ha affrontato l’aspetto

dell’IVA dal punto di vista transfrontaliero, sottolineando la

“provvisorietà” della legge 131 del 30 agosto 1993, la quale sarebbe

dovuta durare solo quattro anni, mentre sono già trascorsi ben 30 anni,

ed ancora quella legge è regolarmente in vigore.

Una legge che nel 1993 ha fatto sparire le barriere doganali tra gli Stati

Europei, con il pagamento dell’IVA non più in dogana, ma con un sorta di

“reverse charge” (col pagamento nel Paese di destinazione a cura del

cessionario) che spesso dà luogo, però, a frodi fiscali come quelle così

dette “carosello”.

Sembrerebbe che ora l’Europa, che prima era orientata ad applicare

(dopo il periodo provvisorio) l’IVA nel Paese di origine (creando una

“stanza di compensazione” per distribuire l’imposta tra i vari Paesi dove si

era verificato il consumo), ora stia cambiando idea, ritenendo più

opportuno continuare a fare applicare l’IVA nel Paese di destinazione,

facendola versare, però, al fornitore dell’altro Paese europeo di origine.

Due rappresentanti dell’Unione Europea, provenienti da Bruxelles, nel

sottolineare la necessità della completa digitalizzazione degli

adempimenti IVA in ambito europeo, hanno pure fatto presente che, a

loro avviso, le direttive UE emanate fino ad ora sono da considerare

ormai obsolete e, pertanto, da riformulare

Il noto giornalista e Commercialista Raffaele Rizzardi, dal canto suo, ha

evidenziato tutti i problemi che nascono attualmente in presenza dello

split payment e del reverse charge, specialmente dopo l’introduzione

della fattura elettronica, non mancando di sottolineare la necessità di

riformare la normativa IVA non solo in ambito nazionale ma anche in

ambito europeo.

Nelle sue conclusioni, il moderatore, Componente del Consiglio Nazionale

dei Dottori Commercialisti, con delega alla fiscalità, Salvatore Regalbuto,

nel ribadire la confusione e le difficoltà esistenti nell’interpretazione delle

norme fiscali, parlando dell’IVA, ha fatto un esempio, ricordando che un

idraulico, attualmente, può essere obbligato a fatturare le sue prestazioni

al 4%, al 10%, al 22% o a due aliquote contemporaneamente in presenza

di “beni significativi”, circostanza che la dice lunga sulla necessità di

rivedere integralmente l’intero sistema tributario, IVA compresa.