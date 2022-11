Fisco: mini cartelle nel cestino, si profila la tregua fiscale

Le misure annunciate dal viceministro dell'Economia e delle Finanze, Maurizio Leo

1' DI LETTURA

ROMA – Le cartelle fino a 1.000 euro potranno essere “cestinate”, mentre per quelle tra 1.000 e 3.000 euro “l’imposta evasa può essere ridotta dal 50%”: sono alcuni dei dettagli della prossima “tregua fiscale” forniti dal viceministro dell’Economia e delle Finanze, Maurizio Leo. Ed è nuovo rialzo, a ottobre, dei tassi applicati dalle banche ai nuovi mutui per l’acquisto di abitazioni. Come si legge nel rapporto mensile Abi il tasso medio per le nuove operazioni per acquisto di abitazioni è il 2,73% contro il 2,26% del mese precedente.