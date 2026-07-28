Flora Canto a Palermo con “Me la Canto e me la Sogno…Ancora!”

Si esibirà il prossimo 27 novembre al Teatro San Eugenio

PALERMO – Palermo si prepara ad accogliere l’energia e la simpatia di Flora Canto. L’attrice, cantante e showgirl sarà protagonista di “Me la Canto e me la Sogno… Ancora!”, in programma il 27 novembre al Teatro San Eugenio.

I biglietti saranno disponibili online su Ticketone dalle ore 13 di domani, 29 luglio, mentre dalle ore 11 di lunedì 3 agosto saranno acquistabili anche in tutti i punti vendita autorizzati. L’appuntamento di Palermo, prodotto da Vivo Concerti, è promosso da Giuseppe Rapisarda Management.

“Me la Canto e me la Sogno…Ancora!” è uno show musicale che prende forma dall’intraprendenza e dalla versatilità della sua protagonista, Flora Canto, attrice, cantante, showgirl ma anche mamma affaticata, moglie incompresa e donna alle prese con i grandi cambiamenti della nostra epoca. Prendendo spunto dalla sua quotidianità e dai trend social del momento, Flora racconta in chiave ironica, attraverso monologhi, gag, personaggi esilaranti e canzoni, uno spaccato quanto mai contemporaneo della nostra società in cui la donna mostra la sua simpatica irriverenza. Dal sogno di bambina di calcare i grandi palcoscenici fino ad arrivare alle porte del successo. Le troverà aperte? Scopriamolo insieme!