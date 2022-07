Fly Marsala, confermate Pirrone e De Marco

Le due atlete sono state un primo obiettivo della società

1' DI LETTURA

MARSALA (TP) – È momento di conferme per la GesanCom Fly Volley Marsala che in questo caldo luglio è nel pieno delle operazioni di mercato per la composizione del Team che affronterà, nella prossima stagione 2022/2023, il Campionato Nazionale di Volley Femminile di B1.

Dopo la Capitana ed il Libero rimangono a “Casa Fly” Martina Pirrone e Gaia De Marco. Le due atlete, grandi protagoniste della stagione appena passata, culminata nella promozione in B1, sono state, anche loro, un primo obiettivo della società. È la dimostrazione che la dirigenza, con a capo il Presidente Maurizio Falco, crede nella bontà del progetto costruito lo scorso anno, cercando di mantenere la spina dorsale del roster più vincente di sempre della società biancoazzurra.

Martina Pirrone, centrale, nella scorsa stagione è stata un vero punto di forza di quella parte della rete. Ha espresso il suo miglior Volley, fatto di “prime” e “muri”, durante l’arco di tutta la stagione regolare e nei play off, non sbagliando nessun appuntamento: La perfetta spina nel fianco di tutte le avversarie incontrate.

Gaia De Marco, libero, inizia la stagione passata cercando spazio di banda, ma il suo vero ruolo le viene consigliato da Peppe Viselli e Marco Adornetto. Al primo match da libero dimostra un adattamento naturale, tanto da divenire un importantissimo punto di forza della squadra. A dispetto della giovane età, in campo, diventa una veterana su cui fare pieno affidamento