Fly Marsala, grande campionato: solo i PlayOff la dividono dalla B1

MARSALA – Termina il Campionato di B2 di Volley Femminile ed i verdetti sono visibili consultando la classifica del girone P per quello che riguarda la Sicilia. Il secondo posto, a soli due punti di distanza dal primo, vede la GesanCom Fly Volley Marsala del Presidente Maurizio Falco, giocarsi i PlayOff promozione dopo un intero Campionato condotto da protagonista. Il successo di questa stagione, che migliora la prestazione dello scorso anno, non è figlio del caso, la società, ha iniziato la programmazione, comprendendo da subito che necessitava qualche input in più per poter ambire o quanto meno tentare al salto di qualità.

FATTORI DETERMINANTI

Necessitavano due condizioni essenziali: un ottimo Team Tecnico ed un Roster coeso che creasse il valore aggiunto dello spogliatoio. Arriva Marco Adornetto, coach con tanta gavetta sulle spalle, attento e puntiglioso, uomo che non lascia nulla al caso. Peppe Viselli sarà il secondo in panca, già Direttore Sportivo della società, collaborerà con Marco dall’alto della sua vasta esperienza nel Volley: due punti fermi ed affidabili di perfetta coesione.

A loro si aggiungeranno due grandi acquisti, gli Assistant Coach Antonio Viselli e Bartolo Abrignani, il primo conosce il Volley da quando è nato, durante gli allenamenti è sempre nel posto giusto quando serve, non sbaglia un colpo, ed il secondo è il miglior trait-d’union mai visto dalle nostre latitudini. Un vero e proprio collante per il roster, insostituibile, anzi insostituibili.

E adesso, le atlete. Saranno loro, dentro lo spogliatoio, a scegliere la capitana, colei che dovrà avere la capacità di trascinare la squadra nei momenti migliori e sostenerla nei peggiori. Da quella porta chiusa uscirà il nome di Chiara Scirè, sarà lei che porterà la fascia, e lo farà da grande condottiera per tutta la stagione mettendo in pratica tutta l’esperienza acquisita nel tempo e facendosi trovare sempre pronta.

Da quella porta uscirà anche il nome della vice capitana, sarà Diana Spanò, presente nella Fly da sempre, anche lei esempio di concentrazione e sacrificio. Lo starting six è presto formato con la banda Doriana Lo Iacono, le centrali Martina Pirrone e Francesca Campagna, la regista Carlotta Simoncini ed il libero Giulia Modena. A loro si alterneranno le centrali Arianna Titone e Martina Antico, la banda Gaia De Marco, le palleggiatrici Ylenia Pace e Mariagiovanna Catania. Sarà del gruppo anche Claudia Casòli, ma dopo poco tempo andrà via per motivi di lavoro.

LA STAGIONE

Una stagione fantastica, dove le ragazze, pressate dal risultato e dalla classifica hanno dimostrato in campo grande concentrazione, attenzione ed attaccamento alla maglia, creando feedback positivi che si sono estesi anche tra gli spalti con un crescendo di pubblico e di sostegno al Dream Team lilibetano nel susseguirsi delle sempre positive prestazioni sportive tanto da mantenere l’imbattibilità al PalaBellina.

Difficilmente il pubblico dimenticherà la fantastica vittoria contro la capolista con un crescendo di emozioni uniche. E difficilmente dimenticherà la trasferta di Caltanissetta dove la squadra arrivò senza due giocatrici a causa del covid e non fu consentito di rinviarla perché il regolamento richiede una pec, come invece fu rinviata, con la sola telefonata del coach avversario, il match del Palawinning ricordando ai posteri che anche altre società usarono lo sportivo telefono piuttosto che la non tanto sportiva pec.

E adesso, come sempre, si fa sul serio. I PlayOff prevedono due fasi, la prima vedrà la GesanCom Fly Volley Marsala impegnata in uno scontro diretto contro Accademia Volley Benevento seconda del girone O. La migliore classifica della Fly consentirà il ritorno a Marsala, quindi andata a Benevento l’8 maggio, ritorno al PalaBellina l’11. La seconda fase, eventualmente la Fly vincesse, sarà un triangolare che porrebbe la Fly come testa di serie, vista la classifica finale che si verrebbe a creare, ma di questo, eventualmente, ne parleremo la settimana prossima.