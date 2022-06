Fly Marsala, Modena e Scirè restano in Sicilia

Le due giocatrici sono state da subito il primo obiettivo della società

1' DI LETTURA

MARSALA (TP) – Non si sono ancora spenti gli echi della splendida vittoria del campionato di B2, che la GesanCom Fly Volley Marsala inizia le operazioni di mercato per la composizione del Team che affronterà, nella prossima stagione 2022/2023, il Campionato Nazionale di Volley Femminile di B1.

Il primo movimento di mercato di cui si è fatto promotore il Direttore Sportivo Peppe Viselli è relativo al raggiungimento dell’accordo per la conferma delle prestazioni sportive di Chiara Scirè e Giulia Modena. Le due giocatrici, grandi protagoniste della fantastica promozione in B1, sono state, da subito, il primo obiettivo della società, un primo input propositivo all’ambiente per poter affrontare un campionato difficile in cui le caratteristiche delle due giocatrici potranno emergere nuovamente.

Chiara Scirè, schiacciatrice, nella scorsa stagione è stata Capitana delle libellule biancoazzurre. Si è fatta apprezzare, durante la stagione ed i play off, in tutto lo stivale sempre aggiungendo quel quid di concretezza e concentrazione che la hanno resa una delle migliori bocche da fuoco di tutta la B2 nazionale.

Giulia Modena, libero, ha dimostrato una flessibilità ed un adattamento nei ruoli che ancora suscita scalpore al solo ricordo. Da libero ha segnato, durante la regular season, tre punti nel suo score personale, una rarità nel volley. Un punto di riferimento costante e puntuale della seconda linea.