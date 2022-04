Fly Marsala scende in campo contro Volley Valley

Sarà una trasferta, la terzultima partita di regular season di Serie B2

Sarà una trasferta, la terzultima partita di regular season del Campionato Nazionale di Volley Femminile serie B2 2021/2022 per la GesanCom Fly Volley Marsala, che affronterà, per la 13° giornata, sabato 9 Aprile alla Palestra Mascagni di Catania, la Volley Valley Funivie dell’Etna di Piero Maccarone che nel match di andata si arrese per 3-0 alle libellule biancoazzurre di Capitan Scirè in un PalaBellina, allora ansioso, di gustarsi le prime gesta casalinghe del Dream Team lilibetano.

Al collaudato roster delle etnee, con il morale alto dopo aver sconfitto Volley Palermo nella precedente partita e la conseguente uscita dal pantano della retrocessione, serve una conferma dell’ottimo lavoro svolto fino ad oggi, ed il match contro la seconda in classifica sarà il perfetto test che comprovi il meritato trend positivo, per definitivamente tirarsi fuori dai rischi di un nuovo coinvolgimento nella bagarre salvezza. Coach Marco Adornetto, invece, è consapevole dell’importanza della posta in palio, dato che una eventuale vittoria terrebbe lontana la terza in classifica e consentirebbe alla società di continuare a soffiare sul collo della capolista tenendo alta la pressione su queste fasi finali del campionato. Forte di un roster ben motivato che ha provato alcune giocatrici in diversi ruoli a causa della panchina corta, Coach Adornetto, guiderà alla tenzone le libellule biancoazzurre in questa affascinante ed insidiosa sfida che consentirebbe di avvicinare il Team all’obiettivo minimo di questo fine stagione: il raggiungimento dei Play-Off promozione.

La diretta streaming dell’incontro, con inizio dalle 16.30, sarà possibile seguirla, sabato 9 aprile, dal profilo Facebook “Fly Volley Marsala”. Dirigerà la gara la Sig.ra Flavia Caltagirone coadiuvata dal Sig. Vincenzo Favara.