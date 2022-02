Fly Marsala: tutto pronto per la sfida contro l’Albaverde

La diretta streaming dell'incontro, con inizio dalle 18.00, sarà possibile seguirla, sabato 19 febbraio dal profilo Facebook “Fly Volley Marsala"

MARSALA – Torna a giocare in trasferta, dopo la rimodulazione del calendario, la GesanCom Fly Volley Marsala per affrontare nella 17° giornata della stagione regolare del Campionato di B2 di Volley Femminile girone P, l’Albaverde Caltanissetta delle Coach Gotte/Scollo. Le nissene, avversarie delle libellule di Coach Marco Adornetto, si trovano in un ottimo momento di forma e, visto il risultato del turno precedente contro il Caffè Trinca, vorranno sicuramente far valere il fattore campo e, anche grazie al nuovo acquisto Angilletta, proveranno a far lo sgambetto alle capoclassifica lilibetane.

Le libellule della Fly di Coach Marco Adornetto, come ormai ci hanno abituato a fare, terranno, metaforicamente, i piedi ben piantati a terra anche solo per il fatto che non esistono avversarie che giocano per la sconfitta, ed anche se con i ranghi rimaneggiati dal Covid, saranno al top della concentrazione, cercando di ottenere il massimo dalla prestazione. Capitan Scirè e Compagne si godono l’ottimo momento di forma e di classifica per i risultati ottenuti, confermando, però, che l’impegno sarà massimo con qualsiasi avversario sia in casa che in trasferta e che la concentrazione non si è affievolita di un solo attimo, pensando solo ad affrontare, un passo alla volta, le insidie agonistiche di questo appassionante Campionato.

La diretta streaming dell’incontro, con inizio dalle 18.00, sarà possibile seguirla, sabato 19 febbraio dal profilo Facebook “Fly Volley Marsala” che condividerà il link della società nissena. Go Fly Go.