Fly Volley Marsala batte in tre set la Saracena Brolo

Match molto atteso tra gli appassionati di pallavolo

Prima vittoria del nuovo anno per la GesanCom Fly Volley Marsala che batte in tre set la Saracena Brolo di Coach Antonio Cortese in una 16° giornata di Campionato, divenuta 1° nel girone di ritorno grazie alla rimodulazione del calendario dopo lo stop/covid. Match molto atteso tra gli appassionati di pallavolo, un po’ perché dopo quasi due mesi si tornava a giocare ed un po’ perché giungeva come ospite al PalaBellina l’unico Team che nel girone di andata ha ben conquistato un punto al roster di Marco Adornetto. Ne è uscito un convincente 3-0 che grazie ai parziali 25-21 / 25-22 / 25-18 consente alle libellule biancoazzurre di occupare, da solitarie, la testa della classifica.

Starting six: Per la Fly Volley Marsala, Coach Marco Adornetto schiera la diagonale Simoncini/Spanò, i martelli Scirè e Lo Iacono, le centrali Campagna/Pirrone ed il libero Modena. Coach Antonio Cortese per la Saracena contrapporrà la diagonale D’Arrigo/Costabile, in banda le schiacciatrici Agnello/Ferraro e le centrali Giannone/Lisciandro alternate al libero Agnello. Tre set avvincenti, nelle fasi iniziali giocati punto a punto, e ben gestiti dalla compagine marsalese che impone il proprio gioco soprattutto nelle battute finali dei tre set grazie ad una perfetta fase Muro/Difesa ed alla vena realizzativa in battuta di Chiara Scirè che ha creato il Gap occorrente in almeno due dei tre set giocati.

Marco Adornetto: “Ogni match sarà una finale per noi. Bisogna rimanere concentrati in ogni momento perché le avversarie saranno sempre temibili”.

Antonio Cortese: “Sono contento di come abbiamo affrontato la capolista. Siamo coscienti che saranno gli scontri diretti i match che non dobbiamo perdere”.

Fly Volley Marsala: Scirè 22, Pirrone 5, Spanò 11, Lo Iacono 6, Campagna 9, Simoncini 1, Modena 0. Pace ne, Titone ne, Antico ne, De Marco ne. Allenatore: Marco Adornetto.

Cassiopea Saracena Brolo : Agnello N. 7, D’Arrigo 3, Ferraro 8, Giannone 5, Lisciandro 8, Costabile 11, Agnello I. 0, Tumeo 0, Gulino 0. La Monica ne, Agnello A. ne. Allenatore: Antonio Cortese.